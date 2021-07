Air Liquide devrait réduire sa décote

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Air Liquide s'apprête à faire le plein de croissance et son cours de Bourse devrait en profiter. A court terme, l'accélération de la production industrielle mondiale et de l'inflation soutiendra les revenus du spécialiste des gaz industriels, en dopant respectivement ses volumes et ses prix de...