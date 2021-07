Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Daimler Truck, Traton et Volvo ont annoncé lundi avoir conclu un accord portant sur l’installation et l’exploitation d’un réseau public de recharge pour les poids lourds et les autocars électriques en Europe. Les constructeurs automobiles ont indiqué que cet accord constituait la base d’une...