Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le constructeur automobile Renault a dévoilé mercredi un vaste plan pour électrifier sa gamme, qui prévoit des investissements de plus de 10 milliards d'euros sur cinq ans et doit lui permettre d'afficher le «mix le plus vert du marché européen» en 2025. ...