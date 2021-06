Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Soho House, un groupe de clubs privés prisés des célébrités, a annoncé son intention de s'introduire à la Bourse de New York afin d'accélérer son expansion et réduire sa dette. Le groupe de plus de 119.000 membres est rebaptisé Membership Collective Group (MCG) dans le cadre de cette opération...