ArcelorMittal émet une offre pour Ascoval et l'usine d'Hayange

ArcelorMittal a annoncé lundi avoir déposé une offre pour l'acquisition de l'aciérie Ascoval situé à Saint-Saulve, dans le Nord, et de l'usine de fabrication de rails d'Hayange, basée en Moselle. ArcelorMittal prévoit d'investir un montant supérieur à 60 millions d'euros pour développer ces actifs dans un projet commun et pour améliorer la rentabilité de l'ensemble «tout en garantissant le maintien de l'emploi aux niveaux existants», a indiqué le sidérurgiste dans un communiqué. ArcelorMittal a présenté son projet détaillé aux différents acteurs, dont les élus du personnel. Ascoval et l'usine d'Hayange avaient été rachetés en 2020 par Liberty Steel, une filiale du britannique Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance). Depuis la récente faillite de la société britannique Greensill, principal financeur de GFG Alliance, les deux sites français sont à la recherche d'un repreneur.