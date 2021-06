Solutions 30 : ISS et Glass Lewis recommandent aux actionnaires de ne pas approuver les comptes

Les cabinets de conseil aux investisseurs Glass Lewis et ISS recommandent aux actionnaires de Solutions 30 de ne pas approuver les comptes 2020 du groupe lors de l’assemblée générale du 30 juin, selon les rapports vus par L’Agefi. Les deux principaux proxy advisors ont adopté cette position alors qu’EY Luxembourg, le réviseur d’entreprise de Solutions 30, n’a pas été en mesure de rendre une opinion sur les comptes consolidés 2020 de la société.

Le fonds de pension américain CalSTRS a déjà fait savoir qu’il votera contre les comptes 2020.

« Nous ne pensons pas que les actionnaires puissent prendre des décisions réfléchies (...) », explique Glass Lewis. « Compte tenu de l'absence de certitude suffisante concernant les états financiers, le soutien n'est pas justifié à ce stade », indique pour sa part ISS.

«Supervision défaillante»

Les deux proxy advisors recommandent également aux actionnaires de ne pas accorder au conseil de surveillance et au directoire la décharge pour l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2020, une résolution habituelle au Luxembourg, pays de résidence de Solutions 30. Selon Glass Lewis, les actionnaires « peuvent raisonnablement mettre en cause la performance du directoire et du conseil de surveillance dans l'exercice de leur fonction de contrôle au cours du dernier exercice ». « Compte tenu du niveau élevé d'incertitude et des problèmes de transparence et du fait que les actionnaires paient en fin de compte pour la supervision défaillante », appuient ISS.

ISS et Glass Lewis recommandent de voter en faveur de la réélection des quatre membres du conseil de surveillance dont les mandats expirent cette année, à une exception : Glass Lewis recommande de voter contre la réélection de Paul Raguin, membre du comité d’audit du conseil de surveillance. « Nous pensons que les actionnaires peuvent raisonnablement remettre en question la performance du comité d'audit à la lumière de l'avis de non-responsabilité de l'auditeur », explique Glass Lewis.

La direction et le conseil de surveillance de Solutions 30 ont a plusieurs reprises contesté la position d’EY Luxembourg et ont appelé les actionnaires de la société à approuver les comptes malgré l’absence d’opinion de l’auditeur. « L’approbation de nos comptes, sur lesquels EY n’a formulé ni réserve, ni opinion négative, serait un signal fort pour l’ensemble de nos parties prenantes », écrivent Alexandre Sator, le président du conseil de surveillance, et Gianbeppi Fortis, le président du directoire, dans une lettre adressée aux actionnaires en prévision de l’AG.

Recherche nouvel auditeur

Le groupe a indiqué rechercher un nouveau réviseur d’entreprises, « dont la nomination sera soumise au vote » de l’AG. Didier Kling, le président de la Chambre nationale des conseils et experts financiers, a été mandaté pour « accompagner (le groupe) dans cette recherche et faciliter la transition avec EY ». Lors d’une réunion organisée la semaine dernière avec la Société française des analystes financiers (Sfaf), le président du directoire de Solutions 30 a indiqué que Deloitte ne serait pas le nouvel auditeur.

L’AG de Solutions 30 se déroulera le 30 juin à partir de 10 heures. Les actionnaires peuvent voter jusqu'au 21 juin.