Les Etats-Unis et l’Europe mettent fin au litige entre Boeing et Airbus

L'Union européenne et les Etats-Unis ont mis fin au contentieux commercial entre Airbus et Boeing sur les subventions au secteur aéronautique, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les deux avionneurs, soutenus par leurs pays d'origine respectifs, signent la fin d’une lutte historique. Ils étaient en conflit depuis 17 ans, les Etats-Unis et l'Union européenne s'accusant mutuellement d'accorder des aides illégales à Boeing et Airbus.

Dans le cadre du différend qui oppose les deux blocs, les Etats-Unis appliquent des taxes douanières sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services importés depuis. De son côté, l'Union européenne a décidé un an plus tard d'imposer des droits de douane sur 4 milliards de dollars d'importations provenant des Etats-Unis. Ces mesures avaient été temporairement suspendues en mars dernier.

Les deux parties ont accepté de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre de ce contentieux.

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a salué mardi le «bon accord» trouvé entre l'Union européenne et les Etats-Unis et a appelé à «conclure définitivement» ce dossier, dans une déclaration transmise à l'AFP.

A 13h30, le titre Airbus progressait de 0,57% en ligne avec le marché.