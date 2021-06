OVHcloud et Colis Privé se dirigent vers la Bourse de Paris

Les candidats à la Bourse de Paris se multiplient, malgré le récent abandon de PHE et les débuts difficiles de Believe. OVHcloud a confirmé ce lundi matin « préparer une cotation sur Euronext Paris afin d’accélérer sa croissance », quelques mois après avoir indiqué qu’une introduction en Bourse faisait partie de ses options. Le spécialiste de la livraison e-commerce en France Colis Privé a également annoncé ce lundi viser une introduction en Bourse sur Euronext Paris.

Ces deux nouveaux projets suivent ceux en cours d'Aramis sur Euronext ou de Spartoo, cette fois sur Euronext Growth, le marché réservé aux entreprises de croissance qui a déjà accueilli plusieurs entreprises depuis le début de l'année.

L'introduction en Bourse d'OVHcloud était attendue depuis plusieurs semaines déjà. Le groupe avait annoncé le projet début 2021 mais l'incendie qui a ravagé en mars l’un de ses sites à Strasbourg avait gelé le sujet.

Entrée au second semestre pour OVHcloud

La famille d’Octave Klaba, le fondateur du groupe de cloud computing, a indiqué qu'elle restera l’actionnaire majoritaire à l'issue du projet d'introduction en Bourse. OVHcloud n'a pas fournit pas plus d’indication. Interrogé lundi matin sur Radio classique sur l'éventualité que cette IPO se déroule à l'automne, le directeur général d'OVHcloud Michel Paulin, a répondu par l'affirmative. « Oui, (c'est prévu) pour cet automne, toujours selon la formule consacrée, sous réserve » des conditions du marché et de la validation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a-t-il souligné.

Récemment, Bloomberg indiquait que le groupe avait sélectionné BNP Paribas, Citigroup et JPMorgan comme coordinateurs globaux pour son IPO. En mars, L'Agefi rapportait que OVHcloud avait mandaté l'an dernier la banque Rothschild comme conseil.

OVHcloud a été fondé par Octave Klaba en 1999. Ses services de stockage de données sont utilisés par 1,6 million de PME, de grandes entreprises, de groupes technologiques et d’organismes publics dans plus de 140 pays. Le groupe exploite 400.000 serveurs sur quatre continents.

En 2020, le chiffre d’affaires d’OVHcloud a atteint 632 millions d’euros, pour un Ebitda courant de 255 millions. La moitié de son chiffre d’affaires a été réalisée hors de France.

Les fonds de capital-investissement américains KKR et TowerBrook Capital Partners détiennent, depuis un investissement combiné de 250 millions d'euros en 2016, 20% des parts de la société.

Colis Privé profite de l'explosion de la logistique

Pour Colis Privé, le dossier est un peu plus avancé, le groupe ayant déjà obtenu le visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur son document d'enregistrement. «Ce projet d'introduction en Bourse constitue un tournant majeur, qui ouvre un nouveau chapitre du développement du groupe et nous permet, d'accélérer notre déploiement en France et à l'International pour faire de Colis Privé Group un champion de la logistique e-commerce en Europe», ont commenté Eric Paumier et Frédéric Pons, co-fondateurs et respectivement PDG et directeur général délégué de la société, cités dans un communiqué.

Colis Privé a livré 64 millions de colis en 2020. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 233,8 millions d'euros, en croissance de 46% sur un an, tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant s'est établi à 21,5 millions d'euros. Pour l'exercice 2021, la société vise une croissance organique d'environ 25%.

Le groupe compte progressivement déployer son réseau en Europe et dans certains pays d'Afrique et prévoit que son chiffre d'affaires réalisé hors de France représente plus de 10% de ses revenus d'ici à 2025. La société vise par ailleurs une marge d'Ebitda courant de 15% à moyen terme.