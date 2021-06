Patrick Drahi s’invite au capital de BT

Patrick Drahi surgit au Royaume-Uni. Le fondateur d’Altice a annoncé dans un communiqué avoir acquis 12,1% du capital de BT via Altice UK, une société créée dans ce but. Altice UK est détenue à 100% par Patrick Drahi. Elle est distincte des autres sociétés d'Altice.

Aux cours actuels de BT, cet investissement s’élève à environ 2,5 milliards d’euros.

« Altice tient en haute estime le conseil d'administration et l'équipe de direction de BT et soutient leur stratégie. Altice UK a informé le conseil d'administration de BT qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre publique d'achat sur BT et sera lié par cette déclaration » dans le cadre des règles du code des OPA (Takeover code), indique Altice UK dans le communiqué. Selon ce code, l’engagement de ne pas lancer d’offre sur la société est valable pour six mois.

« BT a l'opportunité de moderniser et d'étendre son réseau haut débit en fibre optique afin d'apporter des avantages substantiels à des millions de foyers au Royaume-Uni. Nous soutenons pleinement la stratégie de la direction pour saisir cette opportunité », explique Patrick Drahi.

Des rumeurs d'offres circulent régulièrement autour de BT.

Conformément aux règles du Takeover code, Altice UK se réserve le droit de lever la restriction sur le lancement d’une offre sous plusieurs conditions : s’il obtient l'accord du conseil d'administration de BT ; si un tiers annonce une intention ferme de faire une offre pour BT ; si BT annonce une prise de contrôle inversée ; ou en cas de changement important de circonstances.

Patrick Drahi a récemment retiré de la Bourse d’Amsterdam Altice Europe, sa principale société, propriétaire notamment de SFR.