Boeing a demandé au gouvernement américain de renégocier le prix du contrat de deux exemplaires de l’avion présidentiel Air Force One, et a prévenu qu’il aurait probablement un an de retard sur la livraison, a indiqué mardi soir une responsable du ministère de la Défense. Le constructeur...