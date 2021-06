Cegid fait flamber sa valeur avec KKR

Dans l’industrie du private equity tricolore, KKR tient une place particulière. Le géant new-yorkais était à l’origine du plus gros LBO de France, grâce à son investissement dans Solocal en 2006, sur la base d’une valorisation de 6 milliards d’euros. Mais si l’opération sur l’ex-PagesJaunes est finalement restée dans les annales de la plus mauvaise des manières, l’investisseur n’a pas perdu goût pour la démesure. Il vient de prendre une participation minoritaire au capital de Cegid, par le biais de son fonds long-terme KKR Core Investment Strategy.

L’opération, menée par le partenaire financier historique Silver Lake qui reste majoritaire au capital de Cegid, valorise l’éditeur de logiciels de gestion pas moins de 5,5 milliards d’euros. Un prix astronomique qui fait de ce nouvel LBO le deuxième plus gros de l’histoire du non-coté français. A titre de comparaison, l’offre publique d’achat qui avait été menée sur Cegid par Silver Lake et AltaOne Capital en 2016 s’était nouée sur la base d’une valorisation de 580 millions d’euros.

D’une petite entreprise lyonnaise ayant vu le jour en 1983, Cegid est devenu un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l’expertise comptable et du retail. La croissance hors du commun du groupe s’explique avant tout par la transition vers le SaaS de son business model et par les lourds investissements dans les solutions cloud de dernière génération. Mais aussi par la stratégie de croissance externe très active menée depuis 2017. Rien que cette année, Cegid s’est offert ACA et Cedricom, dans les logiciels de gestion de flux financiers, Dhatim dans la reconnaissance de texte, et TalentSoft dans les ressources humaines, pour quelque 450 millions d’euros.

Le groupe dirigé par Pascal Houillon compte à ce jour près de 3 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 498 millions d’euros.