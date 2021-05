Amazon officialise l’achat de MGM pour 8,45 milliards de dollars

Amazon frappe un grand coup dans la production audiovisuelle. Le groupe américain de distribution et de cloud computing a annoncé ce mercredi en début d’après-midi un accord pour acheter les studios MGM, confirmant les rumeurs de ces derniers jours. Le montant de l’opération s’élève à 8,45 milliards de dollars. MGM dispose d’un catalogue de plus de 4.000 films, dont les James Bond, ainsi que 17.000 programmes pour la télévision. « Amazon contribuera à préserver le patrimoine et le catalogue de films de MGM, et offrira un meilleur accès à ces œuvres existantes auprès du grand public », ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

Il s'agit de la plus grosse acquisition d'Amazon depuis l'achat de la chaîne de supermarchés bio Whole Foods en 2017 pour 13,6 milliards de dollars.

L'acquisition d'un des studios les plus célèbres d'Hollywood constitue une percée spectaculaire dans le secteur du cinéma pour le géant du e-commerce dans un contexte de farouche concurrence entre plateformes de diffusion de vidéos en ligne, comme Netflix ou Disney+.

Obstacles réglementaires

Les deux groupes ont indiqué dans un communiqué que la transaction restait soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. La transaction pourrait soulever des inquiétudes au plan de la concurrence alors qu'Amazon est déjà au centre de multiples enquêtes en raison de sa taille et de l'ampleur de ses activités en ligne.

Ce rachat intervient alors que l'opérateur télécom AT&T a conclu un accord la semaine dernière pour fusionner ses actifs audiovisuels avec Discovery, une opération susceptible d'accélérer la consolidation du secteur des médias.

Signe de la vive concurrence pour l'acquisition de contenus exclusifs, Amazon a proposé une prime importante pour s'emparer de MGM alors que la société non cotée était valorisée à 5,5 milliards de dollars, dette incluse, à la fin décembre. MGM a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars sur son dernier exercice, selon des documents financiers, en baisse de 3% par rapport à l'année précédente. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 33,9 millions de dollars sur la période et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 307 millions de dollars.

Milliards d'investissements

Amazon a investi des milliards de dollars dans ses activités audiovisuelles et dans l'acquisition de droits sportifs pour attirer de nouveaux abonnés vers son service Prime. Le groupe produit actuellement une série basée sur le film "Le seigneur des anneaux", qui bénéficie d'un budget de 465 millions de dollars pour sa première saison.

Le géant du commerce en ligne a également dépensé des centaines de millions de dollars pour obtenir le droit de diffuser les nouvelles productions des grands studios américains comme Paramount Pictures. Amazon a aussi tenté d'avoir accès au catalogue de Sony Pictures Entertainment, a indiqué à Dow Jones une source proche du dossier. Mais ce dernier a finalement conclu un accord pluriannuel avec Netflix.

L'action Amazon était en très légère hausse mercredi à la Bourse de New York. Netflix était quasiment inchangé.