Le distributeur Casino a fait état jeudi d'une hausse de son résultat d'exploitation et d'une réduction de sa dette nette au premier trimestre. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) du groupe s'est établi à 204 millions d'euros, contre 172 millions d'euros un an plus tôt, où il avait été...