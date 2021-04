Forbes est en discussions avec un Spac en vue d’une possible prise de contrôle

La société éditrice du vénérable magazine économique Forbes, fondé en 1917, pourrait céder à son tour à la vogue des special purpose acquisition companies (Spac). Elle est en discussions pour entrer en Bourse via une de ces sociétés coquilles vides qui se cotent en Bourse pour lever de l’argent en vue d’une acquisition.

Le média américain a suscité des manifestations d’intérêt, et des offres jusqu’à 700 millions de dollars d’acquéreurs potentiels, dont un consortium mené par l’investisseur tech Michael Moe, indique jeudi soir l’agence Reuters, citant des sources proches. Une autre offre émane d’un véhicule d’investissement, Borderless Services. Dans les deux cas, Forbes resterait une société privée.

Dans les détails, Borderless Services est un véhicule d’investissement spécialisé dans les technologies blockchain, et est dirigé par l’entrepreneur Patrick McConlogue. Son offre réside en un financement par de la dette de la firme de capital-investissement Ares Management Corp, selon les sources citées par l’agence de presse. S’il venait à acquérir Forbes, Borderless Services installerait une nouvelle équipe de direction. Et il introduirait des produits de cryptomonnaies tels qu’un portefeuille digital Forbes, où les utilisateurs pourrait gérer des actifs numériques.

Un deal impliquerait que Forbes change de mains, sept ans après que le groupe Integrated Whale Media Investments, basé à Hong Kong, a acquis 95% de la société. Le reste du capital de Forbes est détenu par la famille Forbes.

Un accord avec un Spac impliquerait une entrée de Forbes sur la Bourse de New Yotk, permettant aux propriétaires actuels de bénéficier de toute hausse du cours de l’action sur le reste de leur participation.

Un porte-parole du média a déclaré n’avoir «pas de commentaire, mais les investisseurs ont constamment montré de l’intérêt pour Forbes, qui a eu des résultats records pendant trois ans. 2021 se présente pour être aussi une année importante», selon Reuters.

Les différentes parties, Integrated Whale Media et Borderless Services, n’ont pas commenté.

Forbes a été valorisé 475 millions de dollars en 2014, lorsque Integrated Whale Media a acquis une part majoritaire dans la société auprès de la famille Forbes et du groupe d’investissement Elevation. Si les revenus générés par son édition papier ont décliné, il a misé sur la vente de franchises comme Under 30 et autour d’événements. Il affirme que sa plateforme digitale touche plus de 140 millions de personnes avec 40 éditions dans le monde.