McPhy et Neoen peuvent renverser la vapeur face aux vendeurs à découvert

Le vent a tourné pour le spécialiste de l'hydrogène McPhy et le producteur d'énergies renouvelables Neoen. Après avoir signé les deux plus fortes hausses de l'indice SBF 120 l'an passé, avec un bond de 824,6% pour McPhy et une hausse de 102,9% pour Neoen, ces deux valeurs évoluent dans le rouge...