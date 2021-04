Aides aux entreprises : la France a plutôt touché sa cible

Le comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien aux entreprises, présidé par Benoît Cœuré et hébergé par France Stratégie, a publié mardi un bilan d’étape plutôt positif du « quoi qu’il en coûte ». Dès mars 2020, les pouvoirs publics ont mobilisé quatre dispositifs d'aide aux entreprises face au Covid-19 et au confinement : les prêts garantis par l’Etat (PGE), le recours au chômage partiel, les reports de charges et cotisations, et le fonds de solidarité. Ces dispositifs auraient plutôt touché leur cible, selon le comité de suivi, dont l’analyse porte sur la période mars-septembre 2020. A fin septembre 2020, 3,7 millions d’entreprises avaient bénéficié d’au moins une des quatre mesures de soutien financier d’urgence mises en place par les autorités, pour un montant global de près de 163 milliards d’euros, dont 26 milliards de subventions et 136 milliards de prêts. Le rapport du comité sera rendu public en juillet 2021.