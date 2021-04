Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'exploitant français de maisons de retraite et de cliniques Korian a annoncé lundi l’acquisition de la société allemande Intensivpflegedienst Lebenswert (IPDL) pour un montant non dévoilé. IPDL, présente dans les régions du Bade-Wurtemberg et de la Bavière, propose des soins intensifs...