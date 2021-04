Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés Sodexo a fait part jeudi de son ambition de renouer avec la croissance au second semestre de l'exercice qui s'achèvera en août 2021, après avoir atteint l'ensemble de ses objectifs sur les six premiers mois de ce même exercice...