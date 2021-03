Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le prix du pétrole est actuellement «relativement élevé» et risque de ne pas rester durablement à ce niveau, a déclaré à l'Express le PDG de Total Patrick Pouyanné. Il se dit «prudent» sur le rythme de reprise un peu plus d'un an après le début de la crise du coronavirus. Après avoir chuté sous...