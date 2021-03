Carrefour grossit au Brésil en achetant Grupo BIG

Carrefour devient encore plus gros au Brésil. Le groupe de supermarchés, numéro un dans ce pays, a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG, numéro trois de la distribution alimentaire au Brésil, pour une valeur d'entreprise de 7 milliards de réaux, soit 1,07 milliard d'euros. Advent avait acheté la chaine brésilienne de Walmart mi-2018.

La transaction envisagée sera réglée à hauteur de 70% en numéraire et à hauteur de 30% en actions Carrefour Brésil à émettre, a indiqué Carrefour dans un communiqué. Après paiement, Carrefour détiendra environ 67,7% du capital de Carrefour Brésil, contre 71,6% à ce jour. Península Participações, la société d’Abilio Diniz, possédera 7,2% des actions Carrefour Brésil, tandis que la participation d'Advent International et de Walmart s'établira à 5,6%.

« La transaction reste soumise à l'autorisation de l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE), à l'approbation des actionnaires de Carrefour Brésil, ainsi qu'aux conditions usuelles. La finalisation est attendue en 2022 », a ajouté le groupe.

Au Brésil, Grupo BIG exploite un réseau de 387 magasins, contre 489 pour Carrefour, qui a souligné que cette opération offrait un potentiel de synergies significatif. Trois ans après la réalisation effective de cette acquisition, Carrefour prévoit que Grupo BIG contribue à hauteur de 260 millions d'euros à son Ebitda.

« Les importantes synergies générées par cette transaction sont un levier de création de valeur supplémentaire et un ajout puissant au modèle de croissance rentable que nous avons établi à l'échelle de notre groupe », a commenté Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, cité dans ce même communiqué.

Nouveau format avec Walmart

Le nouvel ensemble pourrait réaliser un chiffre d'affaires de 100 milliards de réaux, soit environ 15,3 milliards d'euros. L'Ebitda ajusté cumulé de Grupo BIG et de Carrefour Brésil est ressorti à 6,53 milliards de réaux, soit 998,8 millions d'euros.

Les actifs brésiliens de Carrefour et ceux de Grupo BIG offrent une forte complémentarité géographique et la transaction permettra au distributeur français de se développer dans des formats traditionnels comme le libre-service de gros (cash and carry). De plus, Carrefour Brésil s'installera sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart. Ce modèle commercial premium, unique et très rentable, repose sur un système d'adhésion, avec plus de 2 millions de membres.

Avec cette opération, Carrefour creuse ainsi l’écart avec GPA, la filiale brésilienne de Casino.