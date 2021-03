Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Presque le retour à la «vie d’avant» pour les salariés de Microsoft ? Le géant de l’informatique a annoncé lundi une réouverture à plus grande échelle de ses bureaux dans le monde, plus d’un an après avoir mis ses salariés au télétravail pour tenter de freiner la pandémie de Covid-19. Cela...