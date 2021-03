Casino cherche à lisser son profil de dette

Casino s’attaque de nouveau à sa dette. Après plusieurs opérations de rachats menées en 2020, qui lui avaient permis d’effacer 1,23 milliard d’euros de dette, le groupe de supermarchés a annoncé lundi 22 mars un refinancement dont l’objectif vise à décaler et à répartir dans le temps la bosse de remboursement initialement prévue pour 2024.

Casino va ainsi émettre un prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025, d'une taille cible de 800 millions d'euros, ainsi qu’un potentiel instrument de dette non sécurisée de maturité avril 2027 et d'un montant de 425 millions d'euros. « Les fonds levés serviront à rembourser intégralement le prêt à terme de maturité 2024 de 1,225 milliard d'euros », a indiqué Casino. Le prêt de maturité 2024 avait été émis fin 2019.

Selon Bloomberg, le nouveau prêt à terme est proposé aux investisseurs avec une marge de 450 à 475 points de base au-dessus de l’Euribor. Outre un gain de temps, cela permettrait à Casino de réaliser des économies alors que le crédit qui arrivait à échéance en janvier 2024 paye un taux de 550 points de base au-dessus de l’Euribor.

L’émission de ce nouveau crédit est dirigée par Credit Suisse et Goldman Sachs, avec un syndicat de six banques en appui (Bank of America, BNP Paribas, CA CIB, HSBC, JPMorgan et la Société Générale)

Ces opérations doivent être finalisées « dans les prochaines semaines », a indiqué Casino.

Rallye en profite

Ce refinancement intervient alors que Casino doit encore vendre pour 1,7 milliard d’euros d’actifs pour atteindre son objectif de 4,5 milliards d’euros de cessions en France. Le plan prend un peu plus de temps que prévu. Il devait initialement être achevé à la fin du premier trimestre 2021. Casino ne donne plus de date limite.

En reprenant un peu d’air, Casino se donnerait aussi plus de souplesse pour aider sa maison-mère Rallye. La holding, dont les seules ressources financières viennent de Casino, doit rembourser 1,6 milliard d’euros en février 2023. Lundi matin, vers 12h30, après l’annonce du plan de refinancement de Casino, le cours de l’action Rallye gagnait 4,11%. L’action Casino gagnait 0,10%.