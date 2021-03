Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Continental demeure très prudent en raison des difficultés de sa branche automobile. L’équipementier et pneumaticien allemand prévoit un chiffre d'affaires compris entre 40,5 milliards et 42,5 milliards d'euros et vise une marge opérationnelle ajustée comprise entre 5% et 6% en 2021. L’an dernier...