Avec désormais plus de 95% de ses magasins ouverts, Adidas a indiqué mercredi matin qu’il tablait sur une hausse de ses ventes à taux de change constant comprise entre 15% et 20% en 2021, avec des progressions jusqu'à 30% attendues en Chine, dans le reste de l'Asie et en Amérique latine. Dans la...