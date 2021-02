Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Moët Hennessy, division de LVMH, et Jay-Z ont annoncé lundi la signature d'un partenariat via l'acquisition par le groupe de luxe français de 50% de la marque de champagne Armand de Brignac du rappeur américain. Le montant de la transaction, révélée par le Wall Street Journal, le Financial Times...