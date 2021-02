La healthtech française peine toujours à se financer sur les marchés

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une année record pour le financement des healthtech. Plus de 39 milliards d’euros ont été levés en 2020 aux Etats-Unis et en Europe, tant en IPO qu’en capital risque, soit une hausse de 15% sur un an, selon la 18e édition du Panorama France Biotech. Toutefois cette progression n’a bénéficié qu...