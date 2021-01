S&P anticipe une amélioration des résultats dès le second semestre

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les profils de crédit des émetteurs devraient s’améliorer. «Toutes les conditions économiques et financières pour une reprise solide en France et en Europe sont en place, et vont le rester au-delà de 2021, avec des politiques monétaires et fiscales qui n’ont jamais été aussi bien coordonnées en...