Altamir valorise Thom Group près d’un milliard d’euros

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Bridgepoint et ses co-investisseurs, Apax Partners et Qualium Investissement, sont enfin parvenus à revendre Thom Group, plus de dix ans après en avoir pris le contrôle. Le groupe de bijouteries à la tête des enseignes Histoire d’Or, Marc Orian, Oro Vivo, Stroili, TrésOr, Smizze et Franco...