Atos a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la société canadienne de conseil en cybersécurité In Fidem, pour un montant non communiqué. La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre de cette année. Fondée en 2005 et basée à Montréal avec des bureaux à...