Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Profitant d’une hausse de plus de 5% du cours de l’action vendredi, la capitalisation boursière de Tesla a franchi vendredi pour la première fois la barre des 800 milliards de dollars. Le fabricant de voitures électriques est la cinquième plus grande capitalisation de la Bourse de New York, juste...