Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La distribution alimentaire fait partie des rares secteurs avec la pharmacie et la défense qui n’ont pas souffert de la crise, constate S&P, alors que le secteur aérien (compagnies, constructeurs et aéroports), les restaurants et la consommation discrétionnaire, dont le luxe, ne devraient...