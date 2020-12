Airbnb mise sur une valeur de 35 milliards de dollars pour son IPO

Airbnb prépare son introduction en Bourse sur le Nasdaq. Le groupe de location d’appartements a dévoilé dans un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) qu'il prévoit d’émettre 50 millions d’actions de classe A, avec une option de 5 millions supplémentaires. Ces titres seront mis en vente dans une fourchette allant de 44 à 50 dollars pièce, ce qui permettra à Airbnb de lever entre 2,2 milliards et 2,75 milliards de dollars. Ses fondateurs Brian Chesky, Nathan Blecharczy et Joseph Gebbia, qui détiendront ensemble 42,8% des droits de vote d’Airbnb après l’IPO, grâce à leurs actions de classe B loties de 10 droits de vote chacune, cèderont de leur côté 1,9 million d’actions de classe A, ce qui leur rapportera entre 83 et 95 millions de dollars. En haut de fourchette, la capitalisation d’Airbnb sera d’environ 30 milliards de dollars. Sa première cotation est prévue pour le 10 décembre.