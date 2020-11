Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Urgence. Alors que le chiffre d’affaires de Genfit n’est que de 0,35 million d’euros sur les neuf premiers mois de 2020, contre 31 millions d’euros un an plus tôt et que sa trésorerie n’est plus que de 199 millions, contre 303 millions fin septembre 2019, la biopharmaceutique se voit contraint de...