SoftBank tire parti du rebond de ses investissements dans la technologie

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La transformation à marche forcée de SoftBank Group rend le conglomérat japonais de plus en plus dépendant de la performance de ses investissements dans le secteur technologique. Sur la période d’avril à septembre, premier semestre de son exercice 2020-2021, le groupe nippon a plus que quadruplé...