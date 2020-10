Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Eramet anticipe une « forte augmentation » de son Ebitda au second semestre par rapport aux six premiers mois de l’année. Toutefois, l’Ebitda sera en baisse « significative » sur l’ensemble de l’exercice. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du groupe minier a reculé de 5% sur un an à...