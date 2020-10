AMD va s’emparer de Xilinx pour 35 milliards de dollars en titres

Les négociations entre Advance Micro Devices (AMD) et Xilinx, révélées voici deux semaines par le Wall Street Journal, ont finalement débouché sur un accord entre les deux groupes de semi-conducteurs. Le premier a annoncé ce mardi qu’il allait prendre le contrôle du second dans le cadre d'une opération réalisée entièrement en actions d'un montant de 35 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros). Les actionnaires de la cible recevront 1,7234 action d'AMD pour chaque titre qu'ils détiennent, ce qui représente 143 dollars par action. A l’issue de la transaction qui devrait être menée à bien au plus tard fin 2021, les actionnaires d'AMD contrôleront environ 74% du nouvel ensemble, tandis que ceux de Xilinx détiendront les 26% restants.

L'action AMD reculait de 5,6%, à 77,66 dollars en préouverture à Wall Street, tandis que Xilinx bondissait de 9,3%, à 125,20 dollars.

Ce rapprochement permettra à AMD d'élargir considérablement sa gamme de produits et sa clientèle sur les divers marchés en croissance où Xilinx est un leader établi. Elle permettra notamment à l’acquéreur de concurrencer de façon plus efficace Intel et Nvidia sur le marché lucratif des composants informatiques pour centres de données.