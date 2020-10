Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), s’apprête à se coter sur Euronext Growth. Son document vient d’être enregistré auprès de l’AMF. Le groupe vise un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2020, et de 58 millions d’euros en 2022 pour 1,2...