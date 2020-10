Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Amiral Gestion a annoncé lundi détenir 0,54% du capital de la foncière Unibail-Rodamco-Westfield et soutenir le plan «Refocus not Reset» du consortium d'investisseurs activistes emmenés par Léon Bressler, ancien PDG d'Unibail, et Xavier Niel, le fondateur d'Iliad. ...