Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus a annoncé vendredi avoir livré 57 avions commerciaux en septembre, contre 71 à la même période un an plus tôt, et enregistré trois annulations de commandes. Depuis le début de l'année, les livraisons ont atteint 341 appareils, dont 282 avions...