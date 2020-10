Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Moody's a abaissé lundi sa perspective pour la notation de Bayer de «stable» à «négative» et a confirmé sa note de crédit «Baa1» pour le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand. La détérioration des perspectives de croissance de l'activité agrochimique de Bayer et les risques liés à la...