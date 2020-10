Groupe Arnault monte dans Lagardère

Groupe Arnault a poursuivi ces derniers jours ses acquisitions d'actions Lagardère SCA sur le marché et devrait annoncer le franchissement à la hausse du seuil de 5% des droits de vote du groupe de médias et de distribution en début de semaine, ont indiqué deux sources à l'agence Agefi-Dow Jones. Les investisseurs connaîtront alors la part exacte du capital de Lagardère détenue par la société d'investissement de Bernard Arnault, le PDG de LVMH. «Elle devrait être encore assez inférieure à 10%», indique unte source. Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) vendredi dernier indiquait que Groupe Arnault détenait 5,51% du capital et 4,18% des droits de vote de Lagardère au 24 septembre. Groupe Arnault agit en soutien à Lagardère, qui subit les assauts de Vivendi et du fonds d'investissement Amber Capital.