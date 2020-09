Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Atos et Siemens ont annoncé l’extension pour cinq ans de leur partenariat stratégique, entamé en 2011, qui vise à accélérer les objectifs de Siemens dans les domaines de la modernisation et de la digitalisation des services, du digital centré sur les données, de la transformation du cloud et de...