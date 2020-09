Engie suggère à Veolia d'améliorer son offre sur Suez

Engie a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait donné mandat à Jean-Pierre Clamadieu, président du groupe d'énergie, et à Claire Waysand, sa directrice générale par intérim, de rechercher auprès de Veolia une amélioration des termes de son offre portant sur l'essentiel de la participation d'Engie dans le capital de Suez. Engie juge que l'offre de Veolia n'est « pas acceptable en l'état ». Veolia s'est lancé fin août à la conquête de Suez et a soumis une offre pour racheter 29,9% du capital de son concurrent détenu par Engie, au prix de 15,5 euros par action. Cette proposition court jusqu'au 30 septembre. Si Engie l'acceptait, Veolia lancerait une OPA sur le solde du capital de Suez. Suez, qui échange avec Engie, a rejeté les avances de Veolia et travaille à un projet alternatif. Dans son communiqué, Engie précise toutefois que sa filiale ne lui a transmis aucune offre alternative à ce jour.