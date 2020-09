Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La holding familiale d'investissement Dentressangle vient de prendre une participation majoritaire au capital d’Infogene, spécialiste de la transformation digitale, pour un montant non dévoilé. Les fondateurs, Arnaud Coulon et Loïc Hervé, conservent plus de 43% du capital et restent...