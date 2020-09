Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le ministère de la Défense américain maintient sa décision d'attribuer son mégacontrat de cloud (stockage de données à distance) à Microsoft et non à Amazon, malgré les accusations de favoritisme de la part du président Donald Trump et l'intervention de la justice, selon un communiqué publié...