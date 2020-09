Altice USA veut s’emparer du canadien Cogeco

Altice USA annonce mercredi avoir présenté une offre d'achat au groupe canadien de télévision Cogeco. Si la transaction aboutit, Altice USA prévoit ensuite de revendre la totalité des actifs canadiens de Cogeco au groupe Rogers Communications, dans le cadre d'un accord dévoilé par les deux groupes, mercredi. Il ne conserverait ensuite que la filiale américaine, Atlantic Broadband. Le groupe précise qu'Atlantic Broadband revendique la neuvième place du marché des distributeurs de télévision par câble aux Etats-Unis.

L'offre, payable intégralement en numéraire, représente un montant total de 10,3 milliards de dollars canadiens (6,66 milliards d'euros environ), dont 4,8 milliards de dollars canadiens pour les seuls actifs américains, précise Altice USA dans un communiqué.

Dans les détails, Altice USA a indiqué offrir un prix de 106,53 dollars canadiens pour chaque action Cogeco avec droit de vote subalterne, et 134,22 dollars pièce pour celles de Cogeco Communications. Le prix représente une prime de 30% sur le cours moyen pondéré par les volumes de chacune des deux actions en août. Altice USA propose notamment 800 millions de dollars canadiens (517 millions d'euros) pour racheter la part de la famille Audet, qui contrôle Cogeco à la faveur d'actions à droits de vote multiples. «Compte tenu de la position de l'actionnaire détenant le contrôle, le soutien de ce dernier est nécessaire pour mener à bien une transaction, et à ce titre, l'offre d'Altice USA comprend une prime importante sur ces actions», a indiqué Altice USA.

«L'acquisition d'Atlantic Broadband, si elle est conclue, permettrait à Altice USA de profiter de ses succès liés aux acquisitions précédentes dans le secteur du câble aux Etats-Unis et d'intensifier ses activités dans 11 Etats de la côte est, à côté des zones de couverture actuelles d'Optimum et de Suddenlink», a indiqué Altice USA.

A la Bourse de Toronto, l'action Cogeco bondissait de 15,8%, à 91,4 dollars canadiens, tandis que Cogeco Communications gagnait 11,3%, à 110,67 dollars canadiens, après ces annonces. Le titre Altice USA gagne plus de 4,5%, à 289 dollars, à la Bourse de New York.

Cogeco a confirmé avoir reçu une offre « non sollicitée et non contraignante » d'Altice USA. Cette proposition sera examinée par les administrateurs. Cogeco ne fera pas de déclarations supplémentaires à ce stade.