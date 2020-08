Walmart fait alliance avec Microsoft pour s’emparer de TikTok

Walmart a confirmé jeudi qu'il s'était allié avec Microsoft dans les négociations pour racheter au groupe chinois ByteDance l'application mobile de partage de vidéos TikTok. ByteDance est sous pression depuis que le président américain Donald Trump a menacé d'interdire son service s’il ne passait pas dans le giron d'une société américaine. Pour ce faire, il a émis un décret le 6 août qui interdit à l'application TikTok toute transaction avec des partenaires américains sous les 45 jours. Le 14 août, Donald Trump a ordonné à ByteDance de vendre ses actifs américains d’ici mi-novembre.

Depuis, successivement, les sociétés américaines Microsoft, Twitter et Oracle ont déjà manifesté leur intérêt pour un rachat. Et les appétits s’aiguisent : il y a quelques jours, les fonds d'investissement américains General Atlantic et Sequoia Capital, actionnaires de ByteDance, se sont dits prêts à soutenir l’offre de l’éditeur de logiciels Oracle. De son côté, Microsoft a indiqué ce mois-ci avoir entamé des négociations sur un rachat des activités de TikTok aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Au total, les activités de TikTok en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande pourraient être valorisées entre 25 et 30 milliards de dollars (entre 21,1 et 25,4 milliards d'euros), selon CNBC, corroborant les prix avancés par des analystes début août. A ce moment-là, les analystes de Morningstar estimaient qu’à elle seule, «l’activité américaine de TikTok vaut entre 5 et 11 milliards de dollars».

Pour ce deal potentiel, Walmart se dit notamment intéressé par «la façon dont TikTok a intégré des fonctionnalités en matière de commerce électronique et de publicité sur d'autres marchés (...), un avantage évident pour les créateurs et les utilisateurs sur ces marchés». Le numéro un de la distribution aux Etats-Unis estime que ce partenariat pourrait lui permettre de toucher davantage de clients via des canaux numériques et de favoriser les activités de ses plates-formes de vente et de publicité.

Le géant numéro un de la distribution aux Etats-Unis est déjà en affaires avec Microsoft : ils ont noué il y a deux ans un partenariat visant à favoriser le développement des services en ligne et de l'intelligence artificielle chez Walmart.

A la Bourse de New York, l'action Walmart clôturait en hausse de 4,44%, à 136,47 dollars, et Microsoft de +2,46%, à 226,58 dollars.