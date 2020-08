Tesla nourrit la hausse de son action

A près de 1.500 dollars pièce, l’action Tesla était devenue quasiment intouchable pour de nombreux investisseurs particuliers. Le fabricant de voitures électriques a ainsi annoncé dans la nuit de mardi à mercredi une prochaine division par cinq de la valeur nominale de ses actions. Les actionnaires de Tesla recevront quatre nouvelles actions le 21 août, après la clôture des marchés. Elles commenceront à coter le 31 août.

Cette opération technique est neutre pour le capital social du groupe et sa répartition auprès de ses différents actionnaires. Elle sera également sans effet sur la valorisation du constructeur. Le bénéfice net par action, qui sert à calculer le ratio de capitalisation des résultats, sera mécaniquement divisé par cinq une fois le split effectif.

La division du nominal devrait toutefois contribuer à alimenter la hausse du cours. Après une envolée de 220% cette année, et un record historique à 1.794 dollars le 20 juillet, l’action Tesla devenait hors d’atteinte pour des particuliers séduits par les perspectives de croissance promises par le groupe d’Elon Musk. Tesla est la deuxième valeur favorite des investisseurs sur le populaire site de trading Robinhood, après Apple.

Hier, le cours de l’action Tesla a fini en hausse de 13,12% à 1.554,76 dollars.

Les divisions de nominal sont devenues relativement rares à la Bourse de New York, notamment en raison des offres de certains sites de courtage qui permettent d’acheter des fractions d’actions pour les titres dont la valeur unitaire est trop élevée pour un particulier. Selon S&P Dow Jones Indices, seuls trois groupes du S&P 500 ont procédé à une telle opération cette année, contre une moyenne de dix au cours de la décennie. Dernier groupe à avoir divisé la valeur du nominal de ses actions, Apple, dans le courant du mois de juillet. Il s’agissait de la quatrième division du nominal dans l’histoire du fabricant de l’iPhone.

Malgré l’envolée de son action, et une capitalisation de 256 milliards de dollars (217 milliards d'euros), soit quasiment quatre fois la valeur cumulée de General Motors et de Ford, Tesla ne figure toujours pas dans le S&P 500. Mais sa promotion dans le gotha de la Bourse américaine semble toutefois de plus en plus proche. En publiant en juillet un quatrième bénéfice trimestriel consécutif, Tesla a rempli la dernière condition exigée par S&P qui lui manquait. S&P se réunit tous les mois pour examiner les dossiers des prétendants à son indice.