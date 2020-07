Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le redressement du transport aérien sera encore plus lent que prévu et le trafic passagers ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu'en 2024, soit un an plus tard que dans les précédentes prévisions, a précisé hier l'Association internationale du transport aérien (Iata). Elle prévoit une chute de 55%...