Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Alors qu’elle accuse la pire performance de toutes les valeurs du CAC 40 depuis le début de l’année, la foncière Unibail-Rodamco-Westfield (URW) peut-elle remonter la pente au second semestre ? Après le plongeon de 63% de son cours de bourse en un peu plus de six mois, les investisseurs...